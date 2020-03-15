كورونا يغلق مطاعم العراق

أعلنت مديرية الأمن الوطني في الديوانية بالعراق اليوم الأحد، أن قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم، بسبب فيروس كورونا المستجد.وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه سيطبق غلق المطاعم اعتبارا من اليوم"، مبينا أنه "يسمح فقط بالتوصيل المنزلي".وأضاف أن قرار غلق المقاهي وقاعات المناسبات والملاعب كافة - بما فيها الملاعب خماسي الكرة - سيستمر استنادا إلى مقررات خلية الأزمة والمشكلة وفق الأمر الديواني 55".وأكدت أن القانون سيطبق بحق المخالفين حفاظا على سلامة الأهالي، ومن أجل بقاء الديوانية خالية من فيروس كورونا.