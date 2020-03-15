تسجيل إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، في وقت متأخر من مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.وأكد قوجه، ضرورة التزام المعتمرين الأتراك بتوجيهات وزارة الصحة التركية، وبقاء العائدين من العمرة في منازلهم لمدة 14 يوما.وأضاف قوجة، "نحن قلقون بشأن ظهور حالات جديدة، من فضلكم لا تستقبلوا زوارا معتبرا ان اجتياز العائدين من الخارج للفحص الطبي الأولي لا يعني عدم وجود خطر".