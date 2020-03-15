القومي للبحوث: جاهزون لاستقبال أي عينات من كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن مركز التميز العلمي للفيروسات بالقومي للبحوث تم إنشائه عام 2014 بمنحة من صندوق العلوم والتنمية، وكان هدفه الرئيسي فيروسات الأنفلونزا بشكل عام، منها أنفلونزا الطيور والأنفلونزا البشرية، والتعرف على الفيروسات التي تدخل مصر، وما يحدث فيها، وعمل لقاحات بيطرية لها.وأضاف محمد أحمد علي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المركز جاهز لاستقبال أي عينات من فيروس كورونا المستجد، وتشخيصها تشخيصا جيدا، لافتًا إلى أن هناك تفكير لعمل لقاح للفيروس ونستطيع إدخالها لاختبارات طبية بعد ذلك.وأشار إلى أن المركز يرصد الفيروسات المستجدة، موضحًا أنه كان هناك محاولات سابقة لعمل لقاحات لهذه الفيروسات، مثل فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الذي ظهر في الجزيرة العربية عام 2012.