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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المعهد المصرفي» مستمر في تقديم خدمات التعلم الإلكتروني

الأحد 15/مارس/2020 - 09:14 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
راندا التوني
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أعلن المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، استمراره في توفير خدمات التعلم الإلكتروني لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي،لافتا إلى أن عدد المتدربين بنهاية شهر فبراير الماضي وصل إلى ما يقرب من 20 ألف متدرب، منذ إطلاق خدمة التعلم الإلكتروني في فبراير 2018، في إطار آخر التطورات التي يشهدها العالم وتعليق حضور المتدريبن بفروع المعهد المختلفة في الفترة المقبلة للحد من آثار فيروس الكورونا.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نسعى دائمًا إلى الحفاظ على صحة المتدربين والمدربين، ولكننا مستمرون في تدريب العاملين بالقطاع المصرفي من خلال التعلم الإلكتروني، كما يستمر المعهد في توفير خدمات التقييم والتدريب أونلاين، مشيرًا إلى أن عدد ساعات التدريب وصل بنهاية شهر فبراير 2020 إلى حوالي 26 ألف ساعة تدريبية وبلغ عدد البرامج المتاحة من خلال التعلم الإلكتروني 22 برنامجًا مختلفًا منها الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام المصرفي".

وأضاف نصير، أن المعهد يستهدف التوسع في تقديم خدمات التعلم الإلكتروني خلال عام 2020، إذ بدأنا خدماتنا عن بُعد منذ فبراير 2018 لتحقيق كفاءة وفاعلية المتدربين، مشيرًا إلى أنه في شهر فبراير الماضي فقط وفر المعهد خدمات التعلم الإلكتروني إلى 1095 مستفيد يمثلون ثلاثة بنوك بإجمالي 3285 ساعة تدريبية".

وفيما يتعلق بالتطوير الرقمي، أكد نصير أن المعهد ما زال مستمرًا في تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتطوير كل ما يتعلق بالعملية التدريبية، وأن عام 2020 هو عام الاستمرار في التطور الرقمي لتسهيل العملية التعليمية والتدريب والمساهمة في تحقيق مرونة أكثر في التواصل مع المتدربين".

ويتميز التعلم الإلكتروني بالمعهد المصرفي المصري بجودة التصميم وكفاءته وتعدد أساليب عرض المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها كوسيلة تعليمية، كما يضمن التفاعل الآمن الفعَّال بين عنصري العملية التعلمية، بما يسمح بحرية المتدرب في التعلم حسب رغبته والأهم على الإطلاق هو سهولة المتابعة والإدارة الجيدة للعملية التعليمية.

جدير بالذكر أن المعهد المصرفي المصري قد أطلق خدمات منصة التعلم الإلكتروني في فبراير عام 2018 قبل ظهور "كورونا"؛ إذ كان ذلك التوجه الإستراتيجي ضمن رؤية المعهد باعتباره مركزًا للخبرة والتعلم والمعرفة؛ فإن إتاحة التعلم الإلكتروني للعاملين في القطاع المصرفي، يعتمد على المزج بين طبيعة النص المكتوب والمنطوق والمرئي، يتلقاه المتدرب من مكتبه مباشرة ومن جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وعند اجتياز المتدرب الدورة التدريبية، يتمكن من تنزيل شهادة الاجتياز مباشرة من صفحته الشخصية على منصة التعلم الإلكتروني، ويصبح بذلك لدى المتدرب سجلًا كاملًا ببرامج التعلم الإلكتروني التي حضرها من خلال المعهد المصرفي المصري.

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