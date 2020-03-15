خوفًا من كورونا.. احتفالات عيد الفصح دون مصلين

ستجري كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المؤمنين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الفاتيكان الأحد.وأعلن المكتب البابوي في بيان "على خلفية الوضع الصحي الدوليّ الطارئ حاليا، ستجري كل الاحتفالات الليتورجيّة الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا، أكثر بلد متضرر من فيروس كورونا المستجد في أوروبا، 1441 حالة وفق آخر حصيلة نشرت مساء السبت، فيما أصيب أكثر من 21 ألف شخص في إيطاليا بالمرض حتى الآن، بينهم 3500 حالة اكتشفت خلال الـ24 ساعة الماضية.