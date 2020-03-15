أستراليا تلزم الوافدين إليها بالعزل الذاتى 14 يوما

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، عن إلزام كافة الوافدين إلى أستراليا اعتبارا من منتصف ليلة اليوم بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما، في إطار خطة الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.ونقلت صحيفة "كانبيرا تايمز" الأسترالية على موقعها الإلكتروني عن موريسون قوله، في مؤتمر صحفي، إنه لا توجد خطط حالية لإغلاق المدارس، إلا أنه قد تتم مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، وسيتم حظر رسو السفن بأستراليا لمدة 30 يوما للحد من تفشي الفيروس.وسجلت وزارة الصحة الأسترالية 250 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.