تشميع 137 مركزًا وسنترًا للدروس الخصوصية بكفرالشيخ

قاد شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ترافقه الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة كفرالشيخ، بناء على تعليمات جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك حفاظًا علي الطلاب من فيروس كورونا وحمايتهم من التجمعات الناقلة للفيروس.وأكد محافظ كفرالشيخ أنه يتابع حملات الإغلاق التي تقام في 13 مركزا ومدينة، مشيرا إلى أنها تأتي عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.من جانبها، طالبت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، جميع المعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية بعدم التوجه إلى المراكز لأنه سيتم تشميعها، موضحة أنه تم حتى الآن تشميع 137 مركزًا وسنترًا للدروس الخصوصية بالمحافظة.