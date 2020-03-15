كورونا ينقذ نتنياهو يؤجل محاكمته بتهم الفساد شهرين

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأحد، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أن المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 مارس بقراءة لائحة الاتهام بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ستعقد في 24 مايو "بسبب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا".ونفى نتنياهو، أكثر زعماء إسرائيل بقاء في السلطة، ارتكاب أي مخالفات خلال التحقيقات.