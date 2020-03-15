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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابة كورونا في إسرائيل لـ200

الأحد 15/مارس/2020 - 08:40 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 200 حالة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وأضاف نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد، ولكنه طمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.

وأوضح نتنياهو أن الحكومة ستستخدم التدابير التي يتم استخدامها عادة لمراقبة الإرهاب لتتبع انتشار الفيروس.

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