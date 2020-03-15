دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

في ظل الانتشار المتنامي لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، الذي أودى بحياة أكثر من 5.400 شخص على مستوى العالم.. حدد الباحثون مدى انتشار الفيروس التاجي الجديد، وأن الوقت الذى يحتاجه الفيروس فى آلية نقل المرض أقل من أسبوع، فى الوقت الذى يصاب فيه 10% من المرضى بالفيروس عن طريق شخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض.وفى الدراسة الحالية - التي أجراها الباحثون في جامعة (تاكساس) الأمريكية، ونشرت نتائجها في عدد مارس من مجلة (الأمراض المعدية الناشئة) - تمكن فريق بحث مشترك فى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وهونج كونج، من حساب ما يسمى بـ "الفاصل التسلسلي" للفيروس.. ولقياس هذا الفاصل، ينظر العلماء فى الوقت الذى تستغرقه الأعراض فى الظهور لدى شخصين مصابين بالفيروس، وأيا من الشخصين سيصيب الآخر أولا.وقالت لوران أنسيل مايرز الأستاذ فى جامعة "تاكساس" إن نتائجنا مدعومة بحالات انتقال صامت وارتفاع عدد الحالات في مئات المدن حول العالم، وهذا يخبرنا أن تفشي فيروس "كورونا"، يمكن أن يكون بعيد المنال ويتطلب إجراءات صارمة.ووفقا للباحثين، تعتمد سرعة انتشار الوباء على أمرين، عدد الأشخاص المصابين في كل حالة والمدة التى يستغرقها الفيروس للانتشار، وتسمى الكمية الاولى، رقم الاستنساخ، والثانى هو الفاصل الزمنى التسلسلي.وقال الباحثون إن الفاصل الزمني التسلسلي القصير لفيروس كورونا، يعنى أن الفاشيات الناشئة ستنمو بسرعة، وقد تكون من الصعب إقافها.وأضافت مايزر "تشير البيانات إلى أن هذا الفيروس التاجى قد ينتشر مثل الأنفلونزا، وهذا يعنى إننا بحاجة إلى التحرك بسرعة وقوة للحد من التهدد الناشىء".ووفقًا للدراسة، فإن أكثر من واحد من كل 10 حالات عدوى كان من الأشخاص المصابين بالفيروس ولكنهم لم يشعروا بالمرض بعد.. في السابق، كان لدى الباحثين بعض عدم اليقين بشأن الانتقال بدون أعراض مع الفيروس التاجي، ويمكن أن توفر هذه الأدلة الجديدة إرشادات لمسؤولى الصحة العامة حول كيفية احتواء انتشار المرض.