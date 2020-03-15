«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة
الأحد 15/مارس/2020 - 07:56 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23
شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
طنطا الصغرى 13 والعظمى 22
دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21
الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21
مطروح الصغرى 14 والعظمى 18
السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
سيوة الصغرى 10 والعظمى 24
بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23
الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25
السويس الصغرى 12 والعظمى 24
العريش الصغرى 12 والعظمى 22
رفح الصغرى 11 والعظمى 21
رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 20
نخل الصغرى 13 والعظمى 24
نويبع الصغرى 18 والعظمى 23
طابا الصغرى 13 والعظمى 24
كاترين الصغرى 08 والعظمى 20
الطور الصغرى 18 والعظمى 24
شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26
الفيوم الصغرى 13 والعظمى 24
بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23
المنيا الصغرى 13 والعظمى 23
أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25
سوهاج الصغرى 14 والعظمى 26
قنا الصغرى 14 والعظمى 25
الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27
أسوان الصغرى 17 والعظمى 28
أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 28
الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 27
شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28
أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27
حلايب الصغرى 20 والعظمى 27
رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23
شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
طنطا الصغرى 13 والعظمى 22
دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21
الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21
مطروح الصغرى 14 والعظمى 18
السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
سيوة الصغرى 10 والعظمى 24
بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23
الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25
السويس الصغرى 12 والعظمى 24
العريش الصغرى 12 والعظمى 22
رفح الصغرى 11 والعظمى 21
رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 20
نخل الصغرى 13 والعظمى 24
نويبع الصغرى 18 والعظمى 23
طابا الصغرى 13 والعظمى 24
كاترين الصغرى 08 والعظمى 20
الطور الصغرى 18 والعظمى 24
شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26
الفيوم الصغرى 13 والعظمى 24
بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23
المنيا الصغرى 13 والعظمى 23
أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25
سوهاج الصغرى 14 والعظمى 26
قنا الصغرى 14 والعظمى 25
الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27
أسوان الصغرى 17 والعظمى 28
أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 28
الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 27
شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28
أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27
حلايب الصغرى 20 والعظمى 27
رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26