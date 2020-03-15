«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 14 والعظمى 23شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22طنطا الصغرى 13 والعظمى 22دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21مطروح الصغرى 14 والعظمى 18السلوم الصغرى 13 والعظمى 21سيوة الصغرى 10 والعظمى 24بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19دمياط الصغرى 12 والعظمى 19الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25السويس الصغرى 12 والعظمى 24العريش الصغرى 12 والعظمى 22رفح الصغرى 11 والعظمى 21رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 20نخل الصغرى 13 والعظمى 24نويبع الصغرى 18 والعظمى 23طابا الصغرى 13 والعظمى 24كاترين الصغرى 08 والعظمى 20الطور الصغرى 18 والعظمى 24شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26الفيوم الصغرى 13 والعظمى 24بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23المنيا الصغرى 13 والعظمى 23أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25سوهاج الصغرى 14 والعظمى 26قنا الصغرى 14 والعظمى 25الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27أسوان الصغرى 17 والعظمى 28أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 28الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 27شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27حلايب الصغرى 20 والعظمى 27رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26