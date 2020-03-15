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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سامسونج» تعلن توفير خدمة تعقيم للهواتف مجانًا لمكافحة «كورونا»

الأحد 15/مارس/2020 - 06:58 ص
«سامسونج» توفر خدمة
«سامسونج» توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانًا لمكافحة «كورونا»
وكالات
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كشفت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح «التعقيم مجانًا» لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.


وأطلقت «سامسونج» على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيمًا مجانيًا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر «تجربة سامسونغ» Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وبحسب «سامسونج»، فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.

وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول «سامسونج» إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع «سامسونج» في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليًا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي إعلان «سامسونج» عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

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