بعد تعليق الدراسة.. «إرادة جيل» قرار الرئيس السيسى جاء خوفًا على الشعب المصرى

وجه تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد إعلانه تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات وتعليق الأنشطة الرياضية خوفًا علي ابناء الشعب المصرى من إصابتهم بفيروس كورونا، خاصة أن تلك الفيروس انتشر خلال الفترة الماضية فى العديد من دول العالم، ما أدى إلى اصابة ووقوع حالات وفاة عديدة فى كثير من الدول.وأضاف مطر، فى بيان له اليوم، انه يوجه الشكر أيضًا لكل مؤسسات الدولة علي التعامل بإحترافية مع الأزمه وعدم التهوين أو التهويل، قائلًا "حفظ الله مصر شعبًا وقيادة من كل شر".والرئيس السيسى اصدر قرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم بعد اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجاء ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.