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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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15 نصيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى الجيم

الأحد 15/مارس/2020 - 02:48 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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تتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وتعليق الأنشطة الرياضية وغلق جميع الأضرحة والمزارات، وفي سياق ذلك يقدم معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، 15 نصيحة لتجنب الإصابة بالفيروسات عمومًا أو كورونا تحديدًا أثناء التواجد في الجيم.

1- ضرورة ارتداء قفاز رياضي في التمرين.
2- ضرورة مسح الجزء الذي يلامس يدك في الجهاز الرياضي قبل استخدامه.
3-ا بتعد مسافة متر عن أي أحد تظهر عليه أعراض الأنفلونزا أو أعراض مشابهة للإصابة بكورونا، ولذلك يفضل نزول الجيم في أوقات غير مزدحمة، فتجنب النزول في وقت الزحام.
4- في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا لا تذهب للجيم لتجنب إصابة الآخرين.
5- في حالة العطس أو السعال يرجى استخدام منديل وإلقاؤه في القمامة ولا تترك أي منديل مستخدم على جهاز رياضي.
6- غسل اليدين 6 مرات يوميًا على الأقل بالماء والصابون واستخدام بخاخ الكحول أثناء التواجد خارج المنزل مثل الجيم.
7- تجنب ملامسة اليد للعين والأنف والفم، خاصة بعد ملامسة يد شخص مصاب أو سطح ملوث.
8- تجنب المصافحة بالأيدي في الجيم.
9- ارتداء الكمامة الطبية في حالة الإصابة بالفيروس.
10- رفع المناعة من خلال الفيتامينات والأطعمة التي تزيد من المناعة مثل السالمون وعسل النحل والجوافة والبرتقال وصفار البيض والمكسرات.
11- شرب الماء بانتظام وتجنب الجفاف.
12- غسل الخضروات وطهيها جيدًا.
13- غسل الفواكه جيدًا قبل تناولها.
14- استخدام منشفة شخصية أثناء التواجد في الجيم.
15- استخدام زجاجة مياه شخصية أثناء التواجد في الجيم.

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