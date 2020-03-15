تحرير طفل خطفه عمه وطلب فدية مليون جنيه فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد هوية مرتكبي واقعة خطف الطفل عمر علي عبد العال كنعر 8 سنوات بدائرة قسم طهطا، وتم إعادته لأهله بعد أن طلب عمه أحد خاطفيه بمساعدة 3 أشخاص آخرين فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الخاطفين، وتم عرضهم على النيابة العامة منذ قليل التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بلاغًا من على عبد العال كنعر يفيد باختفاء نجله «عمر» 8 سنوات في ظروف غامضة، وبالعرض على اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن أمر بسرعة تشكيل فريق بحث وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة التي يقيم بها الطفل.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف ضباط إدارة المباحث الجنائية، وأسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق وفرع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو «عبيد. م ن. ت» 50 عامًا عم الطفل المختطف، بمساعدة 3 أشخاص آخرين، وطلبوا فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الخاطفين، وتم عرضهم على النيابة العامة منذ قليل التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.