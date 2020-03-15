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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الإسبانية تعلن إصابة زوجة رئيس وزرائها بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:21 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الإسبانية، إصابة زوجة رئيس وزرائها بيدرو سانشيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن "زوجة بيدرو سانشير أصيبت بفيروس كورونا".

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، عن إغلاق كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال إن، أزمة فيروس "كورونا" تتطلب "قرارات استثنائية"، كما قررت إسبانيا، مساء الجمعة، إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وستسمح حالة الطوارئ للسلطات بحصر الأشخاص المصابين وتوفير السلع التموينية لتوفير زيادة حادة للاستجابة الإسبانية لفيروس كورونا سريع الانتشار.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، بأكثر من 1200 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بلغ 4220 حالة مقارنة بـ3004 حالات يوم الخميس، مع تسارع انتشار المرض في مدريد ومنطقة الباسك ولا ريوخا.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء وباء كورونا العالمي إلى 120 وفاة من 84، وقالت السلطات الصحية إن منطقة مدريد سجلت 2078 إصابة حتى يوم الجمعة.

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