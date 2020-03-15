رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفط مياه الأمطار من شوارع حى الهرم.. (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 02:19 ص
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار من شوارع حى الهرم
طباعة
تمكن فريق عمل حي الهرم، من شفط مياه الأمطار من الشوارع، بعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تعرضت له البلاد خلال الفترة الماضية وأسفرت عى نزول الأمطار بغزارة على مدار يومين وغرق الشوارع.

يأتي ذلك العمل تحت إشراف اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، والمهندس حمدي السيد، مدير إدارة المرافق، ونصير حسين محمد، مشرف الإدارة، من أجل إعادة العمل للشوارع بعد شفط المياه منها.

وشهدت عدد من محافظات مصر موجه طقس سيئ، حيث بدأت بهطول سيل من الأمطار مصاحب لظواهر طبيعة أمطار رعدية وبرق، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وتستمر لليوم السبت مصاحبة لرياح وعواصف شديدة.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه سوف تشهد البلاد طقسًا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر لليوم السبت، وذلك لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك، بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.

وتسببت تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية، لتشهد خلالها أمطارًا وحدوث رياح تصل إلى حد العاصفة، وتتسبب في تقليل الرؤية على الطرق، الأمر الذي أثر على العديد من العقارات والقرى.

موضوعات متعلقة

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

«الداخلية» تبدأ حملات غلق أماكن الأنشطة التعليمية لمواجهة «كورونا»

«الصحة»: 17 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 21 حالة

رئيس الوزراء "إجازة المدارس مش للخروج" (فيديو)

الصور

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

رئيس الوزراء "إجازة المدارس مش للخروج" (فيديو)

بالتشاور مع شيخ الأزهر.. وزير الأوقاف يقرر غلق الأضرحة والمزارات

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

حكاية حي «الفحامين» قبلة صناعة الأحذية بين أزقة القاهرة القديمة (فيديو)

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

«انتخابات اتحاد الكتاب».. سهير المصادفة: تحسين وضع الكاتب ماديًا

«انتخابات اتحاد الكتاب».. أحمد سويلم: إعادة تقييم المعاشات ومعايير محددة للتكريم

«انتخابات اتحاد الكتاب».. زينب العسال: توسيع مجالات العضوية لضم الموهوبين

أحفاد موسيقار الأجيال: هناك مشروعات كثيرة سنقدمها عن عبد الوهاب مستقبلا (حوار)