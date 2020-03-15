شفط مياه الأمطار من شوارع حى الهرم.. (صور)

تمكن فريق عمل حي الهرم، من شفط مياه الأمطار من الشوارع، بعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تعرضت له البلاد خلال الفترة الماضية وأسفرت عى نزول الأمطار بغزارة على مدار يومين وغرق الشوارع.يأتي ذلك العمل تحت إشراف اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، والمهندس حمدي السيد، مدير إدارة المرافق، ونصير حسين محمد، مشرف الإدارة، من أجل إعادة العمل للشوارع بعد شفط المياه منها.وشهدت عدد من محافظات مصر موجه طقس سيئ، حيث بدأت بهطول سيل من الأمطار مصاحب لظواهر طبيعة أمطار رعدية وبرق، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وتستمر لليوم السبت مصاحبة لرياح وعواصف شديدة.وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه سوف تشهد البلاد طقسًا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر لليوم السبت، وذلك لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك، بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.وتسببت تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية، لتشهد خلالها أمطارًا وحدوث رياح تصل إلى حد العاصفة، وتتسبب في تقليل الرؤية على الطرق، الأمر الذي أثر على العديد من العقارات والقرى.