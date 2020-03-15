«الصحفيين الأفارقة» يختار جمال عبدالرحيم عضوًا بإدارة الاتحاد

قرر مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الأفارقة، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، اختيار الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد.وقال عبدالرحيم إن، نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في ٢٣ نوفمبر عام 1974، بهدف إيجاد الحلول لمشاكل الصحافة في القارة الأفريقية، وتعميق فهم القضايا الإفريقية وتأكيد حرية العمل الصحفي.وأضاف في تصريحات صحفية أن، الكاتب الصحفي الراحل عبدالمنعم الصاوي شغل منصب رئيس الاتحاد منذ تأسيسه، وحتى وفاته عام 1984، ثم تولي رئاسة الاتحاد الكاتب الصحفي الراحل صلاح جلال حتى وفاته في إبريل عام 1991، ويشغل الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئاسة الاتحاد منذ عام 1991 وحتى الآن، ويضم الاتحاد في عضويته النقابات والاتحادات الصحفية في 53 دولة أفريقية.ويقوم الاتحاد بتنظيم دورتين تدريبيتين سنويًا لشباب الصحفيين من مختلف البلدان الأفريقية، منذ عام 1977 وحتى الآن، في إطار تفعيل الأنشطة الثقافية والإعلامية والصحفية مع دول القارة الأفريقية، وتطوير الأداء المهني للصحفيين المشاركين.