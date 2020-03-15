أمن سوهاج يغلق 39 مركزًا للدروس الخصوصية فى حملة مكبرة

شنت الاجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، حملات مكثفة على المراكز التعليمية بنطاق مراكز المحافظة تحت إشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء عبد الحميد أبو موسي مدير إدارة البحث الجنائي.وتمكنت الحملة من إغلاق 39 مركزًا لدروس الخصوصية بالسناتر التعليمية بمركزى أخميم وجرجا خوفًا من انتشار فيروس كورونا.يأتي قرار غلق محلات في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج ومديرية التربية التعليم.وقبل ساعات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.