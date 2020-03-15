رفض لتجاوزات رئيس جامعة الوادى الجديد ضد الصحفيين

استنكر مجلس نقابة الصحفيين الهجوم الذي يتعرض له الزملاء في الوادي الجديد من بعض أساتذة جامعة الوادي الجديد، بعد نشرهم خبرًا حول تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية للاختناق بسبب حريق محدود.ويؤكد المجلس كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين ورفضه التام للتجاوزات غير المقبولة والتي وصفت الزملاء بالوادي الجديد "بالذباب الإلكتروني" ووصف عملهم بالإسترزاق.وقرر المجلس تقديم مذكرة رسمية لوزير التعليم العالي ضد رئيس جامعة الوادي الجديد ويحتفظ لنفسه في نفس الوقت باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية أخرى دفاعًا عن الزملاء ومصالحهم وكرامتهم.