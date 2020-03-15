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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نادى المركزى للمحاسبات يعلق أعمال الجمعية العمومية لأجل غير مسمى

الأحد 15/مارس/2020 - 01:08 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلن إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء المركزي للمحاسبات، عن قرار مجلس الإدارة النادي بالإطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وكشف نادي المركزي للمحاسبات، أنه بالإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 2020314 بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم 2020315، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبالإطلاع على لائحة النظام الأساسي للنادي المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالإطلاع على المذكرة المقدمة من الأستاذ الدكتور أمين عام النادي وما تضمنته من مقترحات لجنة الرحلات والأنشطة.

وقرر مجلس الإدارة بالإجماع تأجيل عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي والتي كان مقررًا لها خلال شهر أبريل 2020، وذلك لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، ومخاطبة الجهة الإدارية بهذا الشأن.

كما تقرر تعليق أنشطة الرحلات الداخلية والخارجية التي يقوم بها النادي وذلك لأجل غير مسمى، وإلغاء رحلة النادي لإبراج بورتو بالعين السخنة التي كان مقررًا لها يوم 2020320، مع رد مقدمات الحجز للحاجزين دون الحاجة إلى طلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفوري بشتى صوره للزميلات والزملاء أعضاء النادي ممن قد يتعرضون لأية كوارث نتيجة سوء الأحوال الجوية أو الصحية وذلك فور إخطار مجلس الإدارة بذلك بشتى الطرق.

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