خروج 4 حالات من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبيتهم لـ«كورونا»

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خروج ٤ حالات من مستشفى العزل بعد التأكد من شفائهم بشكل كامل، حيث ظهرت نتيجة تحاليلهم والتي جاءت سلبية للإصابة بالكورونا.ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: «ألف حمدلله على سلامتكم، ونتمنى لباقي أخواتنا التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله».وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19»، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ «pcr» لهم مرتين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.