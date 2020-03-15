عمومية القراء تقر «استعادة المقابر الضائعة.. والفصل للمتقاعسين»

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم: «إن مقر نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم قد شهد اليوم السبت جلسة تاريخية، حضرها العديد من أعضاء النقابة الذين تحاملوا على أنفسهم في ظل وجود هذا الطقس، وجاءوا من محافظات الجمهورية ليقرروا مصيرهم بأيديهم».وأشارت الجمعية العمومية غير العادية، وافقت على ما تم مناقشته وعرضه بحضور الشيخ محمد صالح حشاد نائب نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي «نقيب القراء»، وحضور الشيخ محمود الخشت الأمين العام، وحضور نقباء المحافظات والعديد من الأعضاء وحاتم مقلد المستشار القانوني للنقابة والمستشار الإعلامي، والمستشار الصحفي، وعمرو سكرتير النقابة.أضاف الساعاتي: «لقد وافقت الجمعية العمومية على رفع قيمة الاشتراك السنوي (رسم القيد)، للموظف وغير الموظف 1000ج، بواقع 850ج بالإضافة إلى 150ج تشمل استمارة الالتحاق بالخارج، مما جعل الشيخ حشاد يعلن على جميع الحضور بأن هذه الزيادة ستمكن النقابة من رفع قيمة المعاش بنسبة 15%، خلاف الـ15% التي أقرها المجلس في ختام العام المنقضى 2019م».وكلف المجلس الشيخ محمد ناصف سلطان نائب نقيب قراء الجيزة، باستعادة المقابر التي خصصت لأعضاء النقابة في السادس من أكتوبر منذ عهد تولي الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع نقيبًا للقراء خلفا للمرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.وأقر المجلس الحساب الختامي للنقابة والميزانية العمومية وتعديل الأمور المالية والإدارية للنقابة، وسرعة اتخاذ كافة السبل لإعادة حقوق النقابة الضائعة، ودراسة تفعيل الفصل الفوري للأعضاء المتقاعسين عن السداد لأكثر من ثلاثة أعوام.