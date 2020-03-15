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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 80 مركزًا للدروس الخصوصية بالقليوبية

الأحد 15/مارس/2020 - 12:46 ص
مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
كتب صلاح حسنى
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ارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التي أغلقتها الشرطة بالقليوبية حتى الآن ٨٠ مركزًا، جرى غلقها خلال الساعات الماضية منذ صدور قرارات تعليق الدراسة، حيث أطلقت مديرية أمن القليوبية حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية شملت كل مراكز ومدن المحافظة؛ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الورزاء بغلق تلك المراكز.

وأوضحت المديرية أن الحملات مستمرة طوال فترة تعليق الدراسة على مستوى الـ ١٦ قسمًا ومركزًا على مستوى المحافظة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد اتخذ قرار بغلق مراكز الدروس الخصوصية في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

وناشد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الطلاب بعدم استغلال فترة تعليق الدراسة في الخروج والتواجد في أماكن كثيفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر تعطيل كافة الأنشطة الرياضية في الأندية حفاظًا على صحة الشباب.

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