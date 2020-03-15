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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تعلن تعليق عمل بجميع دور المناسبات التابعة لها

الأحد 15/مارس/2020 - 12:46 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القرآن بالمساجد لحين إشعار آخر.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال، وعملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني والوطني في الحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والوطنية، يقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة.

ودعا إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر؛ لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك.

وتعلق الوزارة من الأحد ١٥ مارس، العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم.

وتنبه الوزارة على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قرآن أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على أهمية احترام الناس للأوضاع التي تمر بها البلاد، والتخلي عن التجمعات غير الضرورية.

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