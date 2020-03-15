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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يخصص سيارات لنقل العالقين بسبب الأمطار فى المنيا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:16 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا أنه، تم توفير سيارات لمساعدة حالات الطوارئ، لنقل المواطنين العالقين بالمركز بسبب الأمطار إلى منازلهم سواء داخل المدينة أو القرى، وتوفير سيارات لنقل مرضى الفشل الكلوي من المنازل إلى مستشفى حميات بني مزار لإجراء جلسات الغسيل الكلوي وإعادتهم إلى منازلهم بالمجان.

أضاف غلاب أن، أمانة الحزب بمركز بني مزار بإشراف عمرو عبد الغني أمين المركز وبمشاركة الأمانات النوعية شكلوا غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإبلاغ عن تجمعات المياه بالشوارع وسرعة الاستجابة للتواجد حل المشكلات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

أوضح أمين الحزب بالمحافظة أن، أعضاء الحزب وزعوا الوجبات الساخنة على العاملين في الوحدة المحلية والكهرباء والصرف الصحي أثناء عملهم في الشوارع لإزالة المياه المتراكمة ومتابعة إصلاح أعطال الكهرباء ومعالجة انسداد خطوط الصرف الصحي.

أشار إلى أنه، في ذات الإطار وفرت أمانة الحزب بمركز سمالوط بإشراف محمد نشأت أمين المركز وبمشاركة الأمانات النوعية سيارات نقل محملة بالرمال على نفقتهم الخاصة لتمهيد الطرق أمام كافة مدارس الطيبة لتمهيد الطرق المؤدية إليها، وقامت أمانة شباب سمالوط بتأجير معدات لتمهيد الشوارع بقرية منقطين.

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