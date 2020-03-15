عمرو أديب لأولياء الأمور: «لازم العيال تقعد فى البيت»
الأحد 15/مارس/2020 - 12:04 ص
أحمد عبد الرازقطباعة
ناشد الإعلامي عمرو أديب، أولياء الأمور بالحرص على أبنائهم الطلاب ومعرفة دواعي تعليق الدراسة ووجود إجازة لمدة أسبوعين، حيث الهدف الرئيسي هو منع الاختلاط، معلقًا:«ايه الهدف أنك تمنع المدرية فتودي ولادك للنادي يبقى ما عملناش حاجة.. ولازم العيال تقعد في البيت».
وأضاف «أديب»، ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أنه طالما الاختلاط ممنوع في المدرسة يبقى ممنوع في النادي والمول وأماكن التجمعات، راجيًا الأهالي وأولياء الأمور بمعرفة طبيعة القرار والتعاون لتقليل الاختلاط قائلًا: «اهنأوا بأولادكم خلال الأسبوعين دول» ومثلنا مثل باقي العالم، مشيرًا إلى أن فرنسا أغلقت كافة الكافيهات والمطاعم.