عمرو أديب لأولياء الأمور: «لازم العيال تقعد فى البيت»

ناشد الإعلامي عمرو أديب، أولياء الأمور بالحرص على أبنائهم الطلاب ومعرفة دواعي تعليق الدراسة ووجود إجازة لمدة أسبوعين، حيث الهدف الرئيسي هو منع الاختلاط، معلقًا:«ايه الهدف أنك تمنع المدرية فتودي ولادك للنادي يبقى ما عملناش حاجة.. ولازم العيال تقعد في البيت».



