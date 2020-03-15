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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«اللهم لا تمتنى مصريًا».. أمانى الخياط تعرض فيديو للإرهابى ياسر العمدة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:33 ص
ياسر العمدة
ياسر العمدة
أحمد عبد الرازق
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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن الإخوان ليس لهم وطن، وهم خوارج هذا العصر، وليس لهم ملة حقيقية، ويروجون لـ«الدين بتاعهم»، وأرض الخلافة وزعمهم المزعوم الذي يجمع التنظيم على أرضه.

وأضافت «الخياط» ببرنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اجتماعات التنظيم تتم على الأراضي التركية ومستعدون لعمل أي شيء لمن يدفع ويمول، ولا يؤمنون بأي قيمة دينية.

وتابعت: «القيادي الإرهابي ياسر العمدة كان يدعو زمان "اللهم لا تمتني مصريًا، وكان بيبوس الأيادي علشان ياخد الجنسية التركية ويبقى مجنس».

وعرضت «الخياط» فيديو مسجل للقيادي الإرهابي وهو يدلي باعترافاته القبيحة، ويدعوا أن لا يموت مصريًا.

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