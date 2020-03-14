خبير: المنتقى العقاري بالقرية الذكية سيسهم في زيادة الاستثمار بالعقارات

قال المهندس هاني شحاته، خبير إدارة القرى السياحية، إن المنتقى العقاري المقام في القرية الذكية سيسفر عن رواج الاستثمار العقاري في مصر،مشيرا إلى أن هناك مشروعات جديدة عقارية يتم تنفيذها في الكيلو 84 في الساحل الشمالي أمام قرية الزهور، قبل مارينا بـ 6 كيلو، وتقرب من مدينة العلمين الجديدة بـ 16 كيلو.





وأضاف "شحاته"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، على فضائية الصحة والجمال، أن تلك المنطقة تجارية وحيوية وخدمية، كما أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة زادت من إقبال المواطنين على تلك المنطقة،مضيفا:"الناس بتحب الساحل الشمالي من زمان، وبتحب تروح تصيف فيها، كل اللي بيفكر في رفاهية أو استثمار بيروح على الساحل على طول

".





وتابع :" أن مدينة مرسى مطروح منطقة جاذبة واعدة وبها استثمارات عديدة، والدولة تضعها ضمن خطة 2024 للتطوير،لافتا إلى أن هناك 4 مشاريع عملاقة لشركات عملاقة ستنفذ على أرض الواقع قريبا على أرض الواقع

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