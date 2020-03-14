وزير التعليم: «محدش فى الثانوية العامة يحب امتحانه يتأجل»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا نتعلم من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قرار استكمال المناهج المقررة ليس قرارًا فرديًا وإنما قناعة جماعية للدولة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "مهتمون ببناء الإنسان المصري ومهتمون ببناء التعليم بجد، وسيتم تيسير التعليم بأشكال أخرى، ونكمل مع بعض ونساعد بعض حتى نتأكد ونطمئن على سلامة أولادنا ولا تراجع عن استكمال المنهج ولكن بطرق أخرى".وتابع: "فيما يتعلق بامتحانات النقل ستتم فى موعدها وسيتم تعقيم الفصول والحفاظ على المساحات بين الطلاب أما بشأن الثانوية العامة فمحدش منهم يحب إن امتحانه يتأجل علشان مستقبلهم".واستكمل: "خلال 72 ساعة المقبلة سيتم عمل نموذج موجه من بنك المعرفة موجه وسيكون الدخول عليه بدون أكونت للتيسير أكثر"، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات سيتم الدخول على مواقع التعليم بدون تكلفة.