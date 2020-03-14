رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 11:37 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
طباعة
تصدر هاشتاج "شكرا يا سيسي" تريند موقع التغريدات الشهير "تويتر"، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بدءا من غد الأحد. وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير ردود فعل إيجابية لهذا القرار. فقالت إيمان رمضان أحد رواد "تويتر": "ارتحت يا شعب....من النهاردة ولادكم بقوا مسؤوليتكم...ولا سنتر ولا نادي ولا مول ولا سينما....خليكم قد المسؤولية". وغرد الفنان محمود البزاوي: "‏شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضو.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف ناكل عيش بعد كده". وعلق الإعلامي رامي رضوان: "كل اللي كانوا منتظرين تعطيل الدراسة.. القرار صدر من رئيس الجمهورية"، بينما قالت إنجي علاء: "ربنا يحفظ ولادنا وبلدنا من كل سوء". وانهالت التعليقات المعبرة عن الفرحة معلقين: "‏‎#شكرا يا سيسي.. كلنا مع بعض هنوصل لبر الأمان، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين". وقال أحد رواد موقع تويتر: "‏قرار الرئيس يلقى استحسان أغلب الشعب المصري، قرار أكثر من رائع وعمل حالة إيجابية في المجتمع المصري". ونصح أحد حسابات "تويتر"، المصريين قائلا: "‏للمرة المليون، الإجازة دي مش عشان تتفسحوا وتنزلوا على القهاوي وتخرجوا، الإجازة عشان تقعدوا في بيوتكم ومتنزلوش إلا للضرورة، الوضع خطير وصعب ومفيش مجال للهزار، لو عايز تنزل يبقى خد إجراءاتك الوقائية والبس كمامتك ونظف نفسك أول بأول، حافظوا على نفسكوا". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ووجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا، والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة
«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة

موضوعات متعلقة

إصابة أول وزير عربي بفيروس «كورونا»

«الصحة»: 17 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 21 حالة

السيسي يوجه باتخاذ إجراءات لزيادة دخول العاملين بالدولة

وفاة سيدة وانهيار منزل.. «شعراوى» يكشف تداعيات العاصفة اليوم

الصور

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

«الصحة»: 17 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 21 حالة

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

رئيس الوزراء "إجازة المدارس مش للخروج" (فيديو)

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

حكاية حي «الفحامين» قبلة صناعة الأحذية بين أزقة القاهرة القديمة (فيديو)

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

«انتخابات اتحاد الكتاب».. سهير المصادفة: تحسين وضع الكاتب ماديًا

«انتخابات اتحاد الكتاب».. أحمد سويلم: إعادة تقييم المعاشات ومعايير محددة للتكريم

«انتخابات اتحاد الكتاب».. زينب العسال: توسيع مجالات العضوية لضم الموهوبين

أحفاد موسيقار الأجيال: هناك مشروعات كثيرة سنقدمها عن عبد الوهاب مستقبلا (حوار)