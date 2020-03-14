«شكرا يا سيسي».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد قرار تأجيل الدراسة

تصدر هاشتاج "شكرا يا سيسي" تريند موقع التغريدات الشهير "تويتر"، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بدءا من غد الأحد. وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير ردود فعل إيجابية لهذا القرار. فقالت إيمان رمضان أحد رواد "تويتر": "ارتحت يا شعب....من النهاردة ولادكم بقوا مسؤوليتكم...ولا سنتر ولا نادي ولا مول ولا سينما....خليكم قد المسؤولية". وغرد الفنان محمود البزاوي: "‏شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضو.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف ناكل عيش بعد كده". وعلق الإعلامي رامي رضوان: "كل اللي كانوا منتظرين تعطيل الدراسة.. القرار صدر من رئيس الجمهورية"، بينما قالت إنجي علاء: "ربنا يحفظ ولادنا وبلدنا من كل سوء". وانهالت التعليقات المعبرة عن الفرحة معلقين: "‏‎#شكرا يا سيسي.. كلنا مع بعض هنوصل لبر الأمان، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين". وقال أحد رواد موقع تويتر: "‏قرار الرئيس يلقى استحسان أغلب الشعب المصري، قرار أكثر من رائع وعمل حالة إيجابية في المجتمع المصري". ونصح أحد حسابات "تويتر"، المصريين قائلا: "‏للمرة المليون، الإجازة دي مش عشان تتفسحوا وتنزلوا على القهاوي وتخرجوا، الإجازة عشان تقعدوا في بيوتكم ومتنزلوش إلا للضرورة، الوضع خطير وصعب ومفيش مجال للهزار، لو عايز تنزل يبقى خد إجراءاتك الوقائية والبس كمامتك ونظف نفسك أول بأول، حافظوا على نفسكوا". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ووجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا، والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.