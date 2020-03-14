رئيس جهاز"الشيخ زايد" يكشف تفاصيل المنتقى العقاري بـ"القرية الذكية"

أشاد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بالمنتقى العقاري الذي تم عقده في مدينة القرية الذكية، قرب مدينة الشيخ زايد، حيث ذكر أنه تفاجأ بأن كل المشاريع التي تم عرضها في المنتقى موجودة على أرض الواقع وتم الانتهاء من 80 إلى 85% من انشائها.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، على فضائية الصحة والجمال، أنه لاحظ خلال المنتقى العقاري، تنوع في الوحدات المقدمة، سواء سياحية أو ساحلية أو وحدات سكنية، مؤكدًا أن بعض الشركات قامت بعمل عروض وخصومات، وصلت لـ 250 ألف جنية في سعر الوحدة.

وتابع :" أن أسعار الوحدات المعروضة تناسب الجميع، وطريق السداد تصل لـ 7 و 10 سنوات، وهو ما يشجع الشباب على أن يتقدم لشراء تلك الوحدات".