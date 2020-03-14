«مدرسة على الهواء».. القنوات والإذاعات تبث برامج تعليمية مكثفة غدًا

في إطار دورها الوطني ومساندة الدولة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا، وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على الفور القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز، لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعماً لأبنائنا الطلاب.وسيقدم البرامج نخبة من المعلمين المتميزين، وستقدم شرحا وافيا للمواد الدراسية لتكون بمثابة «مدرسة على الهواء».وستبدأ القنوات والإذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الإقليمية من الغد تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة.