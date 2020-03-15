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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين الجيزة»: توزع 15 ألف رغيف خبز على المتضررين من الأمطار بالصف (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 03:55 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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توجه طلعت حسن أحمد مدير، مدير مديرية التموين بالجيزة، برفقة هالة غريب منور وكيل المديرية، ومديري الإدارات الداخلية بالمديرية، وعدد من مفتشي المديرية، إلى المتضررين من الأمطار بقريتي الديسمي والودي بمركز الصف، حيث تم توزيع أكثر من ١٥ ألف رغيف خبز على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص المديرية على توفير الخبز والسلع الغذائية للمواطنين، وخاصة المتضررين من سوء الأحوال الجوية.

كما وزعت المديرية أكثر من طن سلع غذائية «سكر-زيت-أرز» على المواطنين، فضلًا عن توفير سيارة أسطوانات بوتاجاز عن طريق شركة بوتاجسكو بعدد ٩٠ أسطوانة، وتم توجيه إدارة تموين الصف بمتابعة صرف الخبز والسلع الغذائية يوميًا للمواطنين.

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