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محمد العسيري

فن

«المهن التمثيلية» تصدر بيانا مهما بخصوص «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 11:31 م
أشرف زكي
أشرف زكي
حسين الجندي
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أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بيانا مهما بخصوص فيروس كورونا موجه إلى صناع السينما الذين يستعدون لدراما رمضان المقبل ويصورون أعمالا فنية خلال الفترة الحالية.

وقال زكي في البيان الصادر اليوم السبت: "انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة تهيب نقابة المهن التمثيلية بالمنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالإجراءات الاحترازية".

واستعرضت المهن التمثيلية خلال بيانها عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها كالآتي:

- تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر.

- عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع إضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر.

- تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها.

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