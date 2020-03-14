الكويت تغلق جميع المراكز التجارية باستثناء المواد الغذائية

قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم السبت، إغلاق المراكز التجارية كافة باستنثاء مراكز المواد التموينية.ووافق الوزراء الكويتي اليوم على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية وعدم استقبال أكثر من 5 عملاء في المطعم، كما قرر إغلاق مراكز الألعاب والمراكز التجارية باستثناء الجمعيات ومراكز المواد التموينية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.من جانبه قال وزير التربية الكويتي سعود الحربي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إنهم حريصون على الطلبة الكويتين أينما كانوا، وأن إجلاء الطلبة في الخارج متروك للمتابعة الفورية للقرارات.وأضاف وزير التربية "لن نغامر بصحة أبنائنا واستئناف الدوام مرهون بقرار السلطات الصحية، وقرارات استئناف الدراسة مرتبطة بوزارة الصحة ".وقال الوزير إنه لم يصدر حتى الآن قرار حول وضع المراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية وأنهم في انتظار تقديم تقرير نهائي.وأعلنت الكويت عن تسجيل عشرات الحالات المصابة بكورونا، واتخذت إجراءات بتعليق رحلات الطيران ومنع دخول الأجانب مع العديد من الدول.