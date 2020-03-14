بنجلاديش تعلق الرحلات الجوية القادمة من الدول الأوروبية

قررت بنجلاديش تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، وذلك بعد اكتشاف حالتى إصابة جديدتين لمواطنين اثنين قادمين من الخارج ، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) فى بنجلاديش، حسبما أفاد وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن.وأضاف عبد المؤمن - في مؤتمر صحفي بالعاصمة داكا اليوم - : "سيجري تعليق جميع الرحلات القادمة من الدول الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الاثنين"، موضحا أن حظر الطيران سيظل ساريا حتى 31 مارس، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول الركاب القادمين من الدول التي أوقفت رحلاتها إلى بنجلاديش.وتابع عبد المؤمن قائلا إن هذا الحظر لن يطبق على الرحلات الجوية لنقل البضائع، مضيفا أنه سيتم تعليق ميزة منح التأشيرة فور الوصول لمدة أسبوعين.وقال وزير الصحة في بنجلاديش زاهد مالك إن الفحوصات أثبتت إصابة مواطنين قادمين من إيطاليا وألمانيا بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى خمسة.