حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الحوت ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.





عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ أكثر مما تتصوّر.





صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.



