حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 02:06 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الحوت ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.
عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ أكثر مما تتصوّر.
صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.