حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الجدي ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، ومن المستحسن الاصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.





عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم. الطرف الآخر في وضع مناسب كي تبوح له بمشاعرك نحوه.





صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.



