حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الجدي ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، ومن المستحسن الاصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.
عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم. الطرف الآخر في وضع مناسب كي تبوح له بمشاعرك نحوه.
صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.