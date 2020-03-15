حظك اليوم.. برج القوس الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج القوس، اليوم الأحد 15 مارس 2020، على النحو التالي:





مهنيًا: تتاح لك فرص استثنائية ويحالفك الحظ، تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.





عاطفيًا: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحًا معه وتعاونا لحل الخلافات معًا.





صحيًا: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.



