حظك اليوم.. برج القوس الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج القوس، اليوم الأحد 15 مارس 2020، على النحو التالي:
مهنيًا: تتاح لك فرص استثنائية ويحالفك الحظ، تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.
عاطفيًا: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحًا معه وتعاونا لحل الخلافات معًا.
صحيًا: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.