حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج العقرب، اليوم الأحد 15 مارس 2020، على النحو التالي:





مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.





عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق.





صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.



