حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الميزان، اليوم الأحد 15 مارس 2020، على النحو التالي:





مهنيًا: تعيش بعض التفاؤل يكون دافعًا إلى مصالحة أو توافق بين الطرفين، وحتّى بعودة الأمور إلى طبيعتها.





عاطفيًا: متى شعرت بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.





صحيًا: تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، أنت ترتكب خطأً كبيرًا بهذا الشأن.



