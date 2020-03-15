حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 02:00 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الميزان، اليوم الأحد 15 مارس 2020، على النحو التالي:
مهنيًا: تعيش بعض التفاؤل يكون دافعًا إلى مصالحة أو توافق بين الطرفين، وحتّى بعودة الأمور إلى طبيعتها.
عاطفيًا: متى شعرت بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.
صحيًا: تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، أنت ترتكب خطأً كبيرًا بهذا الشأن.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.