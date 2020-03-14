الدنمارك تعلن عن أول وفاة بـ«كورونا».. وتغلق حدودها

سجلت الدنمارك أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما أغلقت حدودها أمام الأجانب بهدف إبطاء انتشاره. وقال مستشفى كوبنهاجن جينتوفتي الجامعي "إنه شخص في الـ81 من العمر أدخل المستشفى لإصابته بأمراض أخرى". وهي الوفاة الخامسة بكوفيد-19 في الدول الاسكندينافية بعد وفاة شخصين في السويد واثنين آخرين في النروج. وانضمت الدنمارك الى الدول التي اتخذت اجراءات جذرية لوقف انتشار الفيروس حيث أغلقت حدودها أمام كل الأجانب غير المقيمين لمدة شهر. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أمس الجمعة عند إعلان الإغلاق "كل السياح والأجانب الذين لا يمكنهم إثبات وجود سبب مقنع للمجيء الى الدنمارك، سيمنعون من الدخول". من جهتها، أعلنت الشرطة أنه تم رفض دخول نحو 20 شخصا بعد بدء سريان هذا الاجراء ظهر السبت. وكشفت الحكومة الدنماركية الأربعاء سلسلة إجراءات سعيا لاحتواء الوباء الذي أصاب أكثر من 800 شخص في البلاد، بينها إغلاق مدارس وجامعات ومكتبات ومنع تجمع أكثر من 100 شخص والطلب من الموظفين الرسميين البقاء في منازلهم.