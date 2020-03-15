حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج العذراء ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: أضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر، تواجه بعض الممنوعات والمحاذير وتبدو مرتبكًا.





عاطفيًا: تدرك جيدًا أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك.. بادره بالمثل.





صحيًا: تكثر الأنشطة وتحتاج الى بعض الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات.



