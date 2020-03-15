حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 02:00 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج العذراء ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: أضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر، تواجه بعض الممنوعات والمحاذير وتبدو مرتبكًا.
عاطفيًا: تدرك جيدًا أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك.. بادره بالمثل.
صحيًا: تكثر الأنشطة وتحتاج الى بعض الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.