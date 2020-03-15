حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الأسد ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: تحاط بالمحبين وتتجنب كل أنواع النقاشات والجدال، وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.





عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ لتخوض تجربة جديدة.





صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكة.



