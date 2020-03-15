حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 01:59 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الأسد ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: تحاط بالمحبين وتتجنب كل أنواع النقاشات والجدال، وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.
عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ لتخوض تجربة جديدة.
صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.