وفاة 91 وإصابة 4500 بـ«كورونا» في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، أنه تم إحصاء أكثر من 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4500 منذ بدء انتشار الوباء، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصاً في البلاد. من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتباراً من منتصف الليل، اليوم، في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.