غلق 21 مركزًا تعليميًا في طنطا (صور)

تمكّنت حملة مكبّرة من قسم أول طنطا، برئاسة الرائد يوسف الجندي، وعادل داود، رئيس حى أول طنطا، من غلق 21 مركزًا تعليميًا بنطاق حى أول.وشدد مصدر أمني على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار رئيس الوزراء ولن يتم السماح مطلقا بمخالفة هذا القرار.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفَيروس كورونا المستجد، موجّهًا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على شبابنا والحد من الانتشار السريع للفيروس المستجد.