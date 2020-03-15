حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 01:59 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج السرطان ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.
عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورًا لا يستطيع تنفيذها، ولا تتورط في مشاكل تزعجه.
صحيًا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على صحتك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.