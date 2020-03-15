حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج السرطان ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.





عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورًا لا يستطيع تنفيذها، ولا تتورط في مشاكل تزعجه.





صحيًا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على صحتك.



