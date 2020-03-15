حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الجوزاء ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطر أو يستحق القلق.





عاطفيًا: لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك.





صحيًا: السمنة المفرطة تعيق تحركك بسرعة وتسبب لك الإرهاق كلما قمت بأي عمل صغي



