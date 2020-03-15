حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 01:57 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الجوزاء ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطر أو يستحق القلق.
عاطفيًا: لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك.
صحيًا: السمنة المفرطة تعيق تحركك بسرعة وتسبب لك الإرهاق كلما قمت بأي عمل صغي
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.