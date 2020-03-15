حظك اليوم.. برج الثور الأحد 15 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الثور ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: تنتهز فرصة مناسبة وتتجه نحو تحقيق الانجازات متحمسًا وواثقًا بنفسك.. وقد تحصل على ربح ما أو مبلغ من المال أو مكتسبات وعائدات تسرك.





عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، توقف عن اللهو وفكر في مستقبلك.





صحيًا: لا تعتقد انك وحدك من يعاني الكولسترول.. إنه مرض العصر، وعلاجه بالوقاية.



