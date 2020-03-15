حظك اليوم.. برج الثور الأحد 15 مارس 2020
الأحد 15/مارس/2020 - 01:57 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الثور ليوم الأحد 15 مارس 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: تنتهز فرصة مناسبة وتتجه نحو تحقيق الانجازات متحمسًا وواثقًا بنفسك.. وقد تحصل على ربح ما أو مبلغ من المال أو مكتسبات وعائدات تسرك.
عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، توقف عن اللهو وفكر في مستقبلك.
صحيًا: لا تعتقد انك وحدك من يعاني الكولسترول.. إنه مرض العصر، وعلاجه بالوقاية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.